أخبار مصر | وزير الخارجية يؤكد على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية يؤكد على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك سامح شكري وزير الخارجية، نيابةً عن رئيس الجمهورية، اليوم، في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، والذي يُعقد علي هامش أعمال الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وبحضور المُمثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، صرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجلسة شهدت استعراضاً لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود دعم التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية من أجل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد.

وأكد سامح شكري، خلال الجلسة على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، منوهاً بمُحددات الموقف المصري الراسخ من الأزمة الليبية المبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها.

واختتم حافظ، بأنه من المُقرر بأن يقوم رئيس جمهورية الكونغو، الرئيس الحالي للجنة، برفع التقرير الخاص بنتائج الاجتماع إلى أعمال القمة غداً.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".