انت الان تتابع محافظ الدقهلية عن إنارة المقابر: «هي الأموات اشتكت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلب أحد المواطنين من قرية الشعالة التابعة لمركز مدينة السنبلاوين، اليوم الأحد، من الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنارة المقابر، شاكين من ظلمتها ليلا، ليرد عليه المحافظ قائلا: «هي الأموات اشتكت لك»، ما أثار استياء الأهالي، وتدخل القيادات الشعبية الحاضرة لتهدئة الأجواء، أثناء افتتاح المحافظ والمهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية، محطة الصرف الصحى الجديدة بالقرية، بتكلفة 25 مليون جنيه، وكانت القرية بالكامل تصرف في الترع والمصارف الزراعية، حتى تم إنشاء محطة لها ضمن الخطة المالية.
وتعمل محطة الصرف بطاقة 20 ألف م3 يوميا، وتخدم 15 ألف نسمة، وتتكون من محطة رفع 2 طلمبة وخط طرد بطول 9.5 كم، وشبكات انحدار بطول 4.7 كم، وافتتحت اليوم، في إطار المشروعات القومية التى يفتتحها المحافظ خلال أعياد الدقهلية. وكان الأهالي، استقبلوا شاربيم، بالترحاب والزغاريد وهتافات تحيا مصر، قبل الواقعة المذكورة،
وتعمل محطة الصرف بطاقة 20 ألف م3 يوميا، وتخدم 15 ألف نسمة، وتتكون من محطة رفع 2 طلمبة وخط طرد بطول 9.5 كم، وشبكات انحدار بطول 4.7 كم، وافتتحت اليوم، في إطار المشروعات القومية التى يفتتحها المحافظ خلال أعياد الدقهلية.
وكان الأهالي، استقبلوا شاربيم، بالترحاب والزغاريد وهتافات تحيا مصر، قبل الواقعة المذكورة، إذ استمع لعدد من مطالبهم وشكواهم العامة والشخصية، ووعد بالاستجابة لجميع المطالب، مؤكدا أنه عاهد الله بألا يتخلى عن سكان الدقهلية، ولن يترك قرية محرومة من خدمات الطرق والمياه والتعليم والصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
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