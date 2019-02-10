شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تماسك المؤسسات الوطنية سيدحر الكيانات الإرهابية المتوطنة بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن جلسة قمة الاتحاد الافريقي المسائية المغلقة للقادة الأفارقة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تناولت تقرير حالة السلم والأمن في القارة، واستعراض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات في أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقي، لا سيما في ضوء الانفراجة التي شهدتها الفترة الماضية في عدد من الملفات، كالقرن الأفريقي والكونغو الديمقراطية، فضلاً عن عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، والتي تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات في القارة.

واضاف راضي، في بيان، مساء الأحد، أن الرئيس أشار إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان أفريقيا، مستعرضاً في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً أن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر كافة الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة.