مصر | 10 إبريل المقبل.. الحكم على ضابط بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 إبريل المقبل.. الحكم على ضابط بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب محاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اتهامه بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية وذلك لجلسة 10 إبريل المقبل للنطق بالحكم.

ويواجه الضابط "عماد الدين.ع" 53 عامًا تهمة تقاضي رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهي بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات لصالح شركة تصنيع أدوية.

وتضم قائمة المتهمين، في القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017، إضافة إلى "عماد الدين.ع"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كل من "موفق.ع"، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد.س"، 39 سنة، مدير مالي وشريك بذات الشركة.