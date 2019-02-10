مصر | وفاة المصاب في الحادث المروري بمركز كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة المصاب في الحادث المروري بمركز كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي الشخص المصاب، إثر وقوع حادث مروري، بقرية أبو رواش، بمركز كرداسة، متأثرًا بإصابته، داخل المستشفي.

كان لقى شخص مصرعه، وأصيب أخر، إثر وقوع حادث تصادم، بمنطقة أبو رواش، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتلقيه بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين، بمنطقة أبو رواش، دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال سير سيارة بالطريق، أصطدمت بدراجة نارية، ما أسفر عن مصرع عبدالفتاح. ر.ع، وإصابة إبراهيم. خ.م، من مستقلي الدراجة النارية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصاب للمستشفي لتلقى العلاج اللازم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

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نجح رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، في القبض على 3 من أخطر مروجي المخدرات بمنطقة العمرانية، وبحوزتهم 15 فرش حشيش وسلاح ناري، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم مصطفي مخلوف رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، مفادها قيام كلًا من أحمد.م.ح.أ، عاطل، 37 سنة، ومقيم دائرة القسم، السابق اتهامه في قضية أموال عامة، أدهم.أ.ص.م، عاطل، 25 سنة، ومقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمحكوم عليه الهارب في 3 قضايا (ضرب، إتلاف، سلاح أبيض) آخرهم (إتلاف)، حسني.ف.م.ح، عاطل، 32 سنة، ومقيم بذات العنوان، بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال اتجار المخدرات متخذين من دائرة القسم مسرحًا لترويج نشاطهم الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالحصول على إذن من النيابات المختصة.

تمكن المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والقوة المرافقة له، من ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم مستقلين سيارة ملك وقيادة الأول، وبحوزتهم 15 فرش من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1875 جم، فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار، 4 هاتف محمول، مبلغ مالي 28400 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والسلاح بقصد الدفاع، وأقر الثاني، بالأحكام الصادرة ضده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.