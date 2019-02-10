أخبار مصر | رئيس الوزراء يجتمع بأعضاء البرلمان وتنفيذيين أسوان

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل اجتماعا بالتنفذيين بمحافظة أسوان لمتابعة ملفات المحافظة والمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وحضر الاجتماع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و هشام عرفات وزير النقل والدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي ومحافظ أسوان وعدد من أعضاء البرلمان عن محافظة أسوان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد بصحبة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه وزيرا التنمية المحلية والشباب، ومحافظ أسوان ومسئولو وزارة الاسكان الواجهات الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة، والتى لاقت قبولا واسعا حيث تم تشطيب عدد من العمارات كعينات، وأشاد بها رئيس الوزراء.

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وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تفقد مدبولى ومرافقوه مبنى المصالح الحكومية بالمدينة، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنفيذه، وتخصيص جزء منه للمرور والباقى للمصالح الحكومية المختلفة تنفيذا لتكليفات الرئيس، بوجود مبان للمصالح الحكومية على مستوى عال.

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد المشروعات المخططة بمنطقة الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، ومنها 66 فيلا كاملة التشطيب، حيث تجول بأول عيتة تشطيب باحدى الفيلات، المطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة: يبلغ إجمالى الاستثمارات بمشروعات الخدمات بالمدينة، نحو 231 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحاً أن إجمالى الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.