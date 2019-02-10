أخبار مصر | مرشح لعضوية 'الصحفيين': 4 محاور لبرنامجي الانتخابي وتنمية الموارد أولوياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح لعضوية 'الصحفيين': 4 محاور لبرنامجي الانتخابي وتنمية الموارد أولوياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اليوم، الزميل عمرو الكاشف من وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأوراق ترشحه على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها مارس المقبل.

وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على 4 محاور أساسية، أولًا الحريات الصحفية، نظرًا أنها الملاذ الآمن للصحفي والنقابة، ثانيًا تنمية موارد نقابة الصحفيين، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لمساعدة الزملاء في مواجهة التضخم وزيادة الأسعار، وثالثًا حماية الزملاء في عملهم وتوفير مظلة حماية ضد الفصل التعسفي، ورابعًا التوسع في عمل إسكان للزملاء بأسعار مخفضة بدون تمويل عقاري.

وأضاف أن برنامجه الانتخابي يتضمن أيضًا توفير المعارض الخدمية للزملاء، وذلك تحت شعار "أنت صحفي إذًا أنت تستحق حياة كريمة"، لافتًا إلى أنه لا يمكن التخلي عن دور الصحافة في المجتمع.

وتابع: "في قضايا التشريعات، من الضروري ألا يكون هناك عائق في تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية، وأنا ضد القيود التي توضع على المواقع، وأطالب بخفض أسعار الترخيص من أجل المواقع الإلكترونية الوليدة".

وأكد "الكاشف" أنه سيعمل على تفعيل كارنيه نقابة الصحفيين في كل مكان، خاصة في المواصلات العامة.

وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

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وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.