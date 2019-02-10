أخبار مصر | فرصة ذهبية لعودة مصر لمكانتها.. البرلمان يشيد بتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة ذهبية لعودة مصر لمكانتها.. البرلمان يشيد بتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، عقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وأشاد أعضاء مجلس النواب، بتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، مؤكدين أن جميع الدول الإفريقية بقياداتها وحكوماتها وشعوبها يثقون بشكل كبير فى الرئيس السيسى، لما حققه من إنجازات وإصلاح ونهوض بالمنظومة الاقتصادية في مصر، مما أعطى للأشقاء الأفارقة دفعة أمل بأن ما يدور على أرض مصر من خير من الممكن أن يعُم على القارة الإفريقية.

في هذا السياق، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي غدًا، يوضح مدى الدور السياسي التي قامت به مصر منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، والجولات المكوكية التي قام بها في قارة إفريقيا، وتحسين العلاقات مع دول القارة، بعد أن كانت متدهورة من قبل، بالإضافة إلى دور الجهاز الحكومي الكبير من وزارة الخارجية وجميع الوزارات المعنية في تنشيط هذه العلاقات.

وأكد "صدقي" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتيح لمصر فرصة ذهبية للعودة إلى مكانتها السابقة، موضحًا أن جميع الدول الإفريقية بقياداتها وحكوماتها وشعوبها يثقون بشكل كبير فى الرئيس السيسى، لما حققه من إنجازات وإصلاح ونهوض بالمنظومة الاقتصادية في مصر، مما أعطى للأشقاء الأفارقة دفعة أمل بأن ما يدور على أرض مصر من خير من الممكن أن يعُم على القارة الإفريقية.

وأضاف رئيس لجنة السياحة، أن هناك استراتيجيات قادمة لربط إفريقيا، سواء عن طريق البر أو البحر، متابعًا: مصر تسير على بناء الإنسان المصري، لأنه أساس التنمية والحضارة، وستقود إفريقيا بهذا الشكل في الفترة القادمة"، بالإضافة إلى تعظيم العلاقات التجارية والسياسية وتوحيد الأراء والتنمية مجتمعية، مؤكدًا أن مصر تهتم بشكل كبير بالقارة الإفريقية.

وأشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطاب الرئيس السيسي أمام، الاتحاد الأفريقي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى أن الرئيس أكد علمه الكامل بالأزمات التي تمر بها القارة.

وأكد، أن الرئيس أوضح خطته في التعامل مع أزمات المنطقة، وأبرزها التعاون المشترك وإيجاد آلية للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، بهدف تطوير أدوات وقُدرات الاتحاد الأفريقي ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية، مُشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تمر بظرف صعب، وتعصف بدولها نزعات التطرف وموجات الإرهاب، مؤكدا أن تنسيق العمل الأفريقي المشترك، سيساهم في تحسين ظروف القارة على مستويات الأمن والاقتصاد والتنمية.

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ولفت المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة الأفريقية، من ضمن أهداف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال رئاستها الاتحاد، بجانب تذليل المعوقات التي تواجه تعميق العمل الأفريقي المشترك.

ومن جانبه، قال صلاح شوقى عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، يؤكد أن مصر تلعب دورًا هامًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لدورها فى البعد الإقليمي الأفريقي وسينعكس هذا في النتائج التى ستحققها مصر خلال رئاسة القارة السمراء.

وأكد "عقيل" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعطي لمصر فرصة العودة إلى مكانتها السابقة، مشيرًا إلى أن جميع الدول الإفريقية بقياداتها وحكوماتها وشعوبها يثقون بشكل كبير فى الرئيس السيسى، لما حققه من إنجازات وإصلاح ونهوض بالمنظومة الاقتصادية في مصر، مما أعطى للأشقاء الأفارقة دفعة أمل بأن ما يدور على أرض مصر من خير من الممكن أن يعُم على القارة الإفريقية.

وأكد النائب البرلماني، أن رئاسة مصر للاتحاد أيضا سيكون لها مردود على ملف التجارة الحرة وتعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والاستفادة بخبرات الدولة المصرية في هذا المجال، إلى جانب التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".