أخبار مصر | وكيل "قوى عاملة النواب": الرئيس قدم رؤية لحل أزمات القارة خلال قمة الاتحاد الإفرقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "قوى عاملة النواب": الرئيس قدم رؤية لحل أزمات القارة خلال قمة الاتحاد الإفرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخطاب الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأحد أمام الاتحاد الأفريقي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد، مؤكدة أن رئاسة مصر للاتحاد تمكنها من تنفيذ خطة إصلاحية لأوضاع القارة الاقتصادية والأمنية.

وثمنت عطوة، في بيان لها، رؤية الرئيس السيسي، لمعالجة قضايا القارة سواء الاقتصادية أو المجتمعية أو الأمنية، مطالبة قادة القارة بتلبية دعوة الرئيس السيسي للعمل معًا على إعادة إحياء وتفعيل سياسة القارة الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، موضحة أن المبادرة تهدف لوضع خطط عمل تنفيذية تُحصن الدول الخارجة من النزاعات ضد أخطار الانتكاس، حيث إن دول القارة معرضة بشكل كبير لذلك، ويجب اتخاذ خطوات تعاونية لمنع هدم الدول.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، عقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

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وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".