أخبار مصر | وكيل "مشروعات النواب": تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية بدول القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "مشروعات النواب": تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي نقلة نوعية بدول القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة الاتحاد الأفريقي، خطوة تاريخية لمصر فى علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن أنشطة الاتحاد الأفريقي خلال العام 2019 ستشهد انطلاقة قوية وفعالة ونقلة نوعية، وستعكس خبرات مصر، والاهتمام الكبير الذى توليه مصر تجاه قضايا القارة الأفريقية مع تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف سعد، في بيان له، أن الاتحاد الأفريقي، يعتبر بمثابة المظلة الجامعة لكافة دول القارة السمراء، وإن مصر تطمح لتحقيق تنمية حقيقية في أفريقيا، من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، الذي تشرف مصر برئاسته، والتي ستسعى خلالها، بكل جهد مخلص، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة.

وتابع: "أن تسلم مصر لرئاسة الاتحاد، سيوفير مزيدًا من فرص العمل للشعوب الأفريقية، وتطوير البنية التحتية القارية، وتعزيز حرية التجارة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وتطوير المنظومة الاقتصادية الأفريقية وتنويعها، وتعزيز المنظومة الصناعية، هي عناصر رئيسية ضمن أجندة أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي في 2019، حيث بات جليًا أن التنمية والتحديث هما أقوى سلاح لمجابهة أغلب التحديات المعاصرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كالإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، والفقر والمرض".

Advertisements

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، وعقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".