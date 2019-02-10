أخبار مصر | محسن هاشم: برنامجي الانتخابي 'قوتنا في وحدتنا' والحريات أهم أولوياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن هاشم: برنامجي الانتخابي 'قوتنا في وحدتنا' والحريات أهم أولوياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محسن هاشم مرشح رابطة الصحف الحزبية المتعطلة، إن الصحفيين الحزبيين يبلغ عددهم 200 صحفي، اتفقوا على دعمه مُرشحًا باسمه في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدًا أن قضيتهم لم تنته بعد، ولم ينتهوا من التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم، ولم يتم الانتهاء أيضًا من ترخيص الموقع، والذي خاطبت به النقابة والرابطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الصحفيين الحزبيين اتفقوا على برنامج انتخابي واضح، عنوانه "قوتنا في وحدتنا"، وأبرز ملامحه الحريات الصحفية وكرامتهم، وأيضًا تفعيل كارنيه النقابة في المواصلات العامة وكافة الخدمات، وذلك عن طريق التواصل مع المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين.

وأكد أن الصحفيين المفصولين تعسفيًا على رأس أولويات البرنامج الانتخابي، وحقهم في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رفع سقف مشروع العلاج بالنقابة إلى 25 ألف جنيه للعمليات الجراحية الكبرى، وذلك لحين الانتهاء من مستشفى النقابة بمدينة السادس من أكتوبر.

ولفت "هاشم" إلى أن البرنامج الانتخابي أيضًا يضم حقوق الصحفيين الإلكترونيين في الانضمام إلى نقابة الصحفيين وتقنين أوضاعهم، بالإضافة إلى الانتهاء من بحث المؤهلات المزورة لأعضاء النقابة لـ20 عام مضى، وأيضًا تفعيل دور لجنة الحريات بمجلس النقابة.

وفتحت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

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وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.