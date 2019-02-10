أخبار مصر | وزيرة الصحة: مصر لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مصر لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع القادة الأفارقة للاستثمار بالصحة، وذلك ضمن وفداً رفيع المستوى، وشاركت بمراسم تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر لديها خطة طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية بافريقيا فى مجال مكافحة أمراض القارة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اجتماع "الاستثمار في الصحة تناول التزام الدول الأفريقية ببناء أنظمة صحية وفقًا للاستراتيجية الأفريقية للصحة 2016-2030، ووفقاً لأهداف أجندة 2063 ذات الصلة بالصحة.

وأضاف أن الاجتماع تناول ايضاً ثلاثة محاور هي: التزام رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بزيادة المخصصات الوطنية، والتزام كلاً من القطاع الخاص ممثل فى الشركات الأفريقية، بالاضافة الى الهيئات المشاركة، من أجل التعاون والاستثمار المشترك في المجالات الصحية.

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وفى ذات السياق وعلى هامش الاجتماع التقت وزيرة الصحة والسكان، تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح متحدث الوزارة، أن اللقاء تناول سبل نشر تجربة مصر الرائدة في القضاء على فيروس "سي" للدول الأفريقية، مؤكداً على أن مدير منظمة الصحة العالمية، أشاد بالتجربة المصرية، مؤيداً للاستفادة من هذه التجربة الناجحة لخدمة المرضى فى القارة الإفريقية.

ومن جانبه أكد مدير منظمة الصحة العالمية، دور "المنظمة" كمراقب خارجي لـ "حملة 100 مليون صحة"، فضلاً عن الاستمرار في تقديم الدعم لتطوير المنظومة الصحية وإدارة مواجهة المخاطر، بالاضافة الى وضع خطة قومية للقضاء على فيروس "سي" بحلول عام 2023.

وأشار إلى وضع استراتيجيات قومية وخطط عمل للوقاية من الأمراض غير السارية والسرطان ومكافحة والإعاقة وزيادة الوعي الصحي بشكل عام في القارة الافريقية، موضحاً أن مصر سجلت أعلى معدل في تطبيق الأنظمة الصحية العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، كما شدد على ضرورة التغطية الصحية العامة وتعزيزها في القارة الأفريقية، لأن الصحة الجيدة تحول حياة الأفراد والاقتصادات للأفضل.