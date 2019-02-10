أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد نماذج فيلات الشريط النهري بأسوان الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد نماذج فيلات الشريط النهري بأسوان الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات، تشطيبات نموذج إحدى الفيلات بمنطقة الشريط النهري بأسوان الجديدة، ويعتبر هذا النموذج أول فيلا يتم تشطيبها في الشريط النهري للسياحة ومدينة أسوان الجديدة تبعد محافظة أسوان بـ١٠ دقائق، وطالب رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من باقي النماذج والأعمال المطلوبة.

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، عددا من المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان، رافقه فيها كل من وزراء التربية والتعليم، والنقل، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، وقطاع الأعمال العام، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

واستهل رئيس الوزراء جولته بمحافظة أسوان بزيارة مدرسة اللغات الرسمية المتميزة بمنطقة صحارى، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية تزامنًا مع بدء أعمال الترم الثاني.

وتفقد رئيس الوزراء جانبًا من المدرسة التي تضم 796 طالبا في 23 فصلا، في كافة المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، واستقبل الطلاب رئيس الوزراء بالإعلام والأغاني الوطنية.

وشملت جولته بالمدرسة أحد فصول الصف الأول الابتدائي لمتابعة تطبيق النظام الجديد لفصول المرحلة الأولى؛ وأجرى حوارا مع تلاميذ المدرسة، واستمع إلى أداء لأغنية بنحبك يا مصر، كما تفقد أعمال فريق مبادرة 100 مليون صحة، المتواجد بالمدرسة، لإجراء الكشوفات اللازمة.

كما تفقد التجهيزات الخاصة بتطبيق تجربة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وتفقد أحد معامل الحاسب الآلي، وشاهد ووزير التربية والتعليم إجراءات تسليم أول 18 تابلت بالمدرسة، لطلاب الصف الأول الثانوى.

وهنأ رئيس الوزراء الطلاب بتسليم التابلت، مؤكدا أنه أحد أدوات تطوير التعليم في هذه المرحلة، وطالبهم بالحفاظ عليه.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم للطلاب: استعدوا من الآن، فستكون هناك امتحانات إلكترونية في مارس المقبل، متمنيا لهم جميعا التوفيق.

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لزيارة مدرسة الشهيد مجدي كامل الدسوقي الإعدادية بمنطقة الخزان غرب التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

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وقام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة بالمدرسة، التي أطلق عليها اسم أحد شهداء الوطن في حرب العبور ونصر أكتوبر المجيد عام 1973 تقديرا لدورهم الوطني وتخليدا لذكراهم، وشملت جولة رئيس الوزراء تفقد أحد فصول الصف الأول الإعدادي، ثم المكتبة التي تضم مجموعة متميزة من الكتب في مجالات العلوم، وكذا معمل العلوم، وتضم المدرسة 237 طالبا موزعين على 7 فصول للمرحلة الإعدادية واستجاب مدبولي لطلب أحد التلاميذ بالتقاط صورة تذكارية معه، متمنيا له ولزملائه التوفيق.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد قام بمشاركة أحد الطالبات بمدرسة المتميزة للغات لعبة تنس الطاولة.

وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد مصنع كيما الجديد، واستمع من أحد المسئولين بالمصنع إلى شرح تفصيلي بشأن مشروع مصنع كيما الجديد, والذي يقوم على إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا من الغاز الطبيعي بدلاً من الكهرباء.

وخلال الشرح أكد مسئولي المصنع، أن المصنع يستهدف زيادة إنتاج الأمونيا إلى 1200 طن يوميًا، مقارنة بالرقم الحالي وهو 300 طن/يوم، بما يلبي استخدامات إنتاج الأسمدة الأزوتية، وكذا إنتاج نترات الأمونيوم النقية، فضلاً عن إنتاج منتج جديد هو سماد اليوريا.

وأضاف مسئولو المصنع: يشتمل المشروع على مأخذ مياه على النيل بطاقة 24 ألف م3/يوم، وخط ناقل 500 مم بطول 5 كم، وأحواض تخزين استراتيجية سعة 8 آلاف م3، بالإضافة لمحطة تنقية للمياه، وكذا وحدات لإنتاج بخار المياه، ومحطة كهرباء توربينية بطاقة 27 ميجا واط / ساعة، وخزان أمونيا سائلة سعة 10 آلاف طن، ومصنع إنتاج سماد اليوريا، ومنطقة تخزين سماد اليوريا، وخطوط ربط بين المصنعين القديم والجديد.

وتم التأكيد على أن المصنع الجديد سيتم تجهيزه وفق أحدث نظم السلامة والتزام المعايير البيئية، حيث إنه لن ينتج عنه أي انبعاثات، وسيتم استخدام ثاني أكسيد الكربون الناتج من إنتاج الأمونيا كمادة أولية لصناعة سماد اليوريا، كما تم تدريب وتأهيل العمال التى ستعمل به، ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بأن يكون العاملين فى المصنع من أهالى أسوان.

وفي هذا الصدد قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال: المصنع تم تنفيذه بتكلفة 235 مليون يورو بتمويل من تحالف بنوك مصرية (الأهلي – مصر – القاهرة – العربي الإفريقي) وبتنفيذ شركة تكنومونت الإيطالية (الأعمال الإنشائية من تنفيذ شركة أوراسكوم).

كما تفقد رئيس الوزراء محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة كيما، بمراحلها الثلاث، للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، بعد الانتهاء من التنفيذ، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بكيما 110 آلاف م3/يوميا، بينما يبلغ إجمالي ما يصل للمحطة حتى الآن 95 ألف م3/ يوميا، فهناك 15 ألف م3 يوميا جاهزة للتصرفات المستقبلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا المشروع حل مشكلة قديمة لأهالي المحافظة، واليوم تخرج المياه من المحطة معالجة ثلاثيا وفقا للمستويات العالمية، ولا تسبب أي أضرار.

وكلف رئيس الوزراء بالبدء في تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة، ورصف الطرق المؤدية لها، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، للمحطة بمراحلها الثلاث.