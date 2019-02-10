أخبار مصر | محاور النيل .. تحدي الحكومة لتنمية جنوب الوادي

مدبولي: محوري كلابشة ودراو شرارة ثورة اقتصادية في صعيد مصر

وزير النقل: المحور يتضمن كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية و5 أنفاق ومعدل تنفيذه 75% والانتهاء منه سبتمبر المقبل

عقود كثيرة وحكومات متعاقبة نجحت في تحويل صعيد مصر إلى نصب تذكاري يجسد الاهمال والفساد في أعتى صوره فأغلب الحكومات السابقة لم تكن تكترث بعملية تنمية صعيد مصر بالقدر الكافي إذ كانت كلها مجرد محاولات تفتقر إلى الإرادة الحقيقة لإحداث نهضة في جنوب المحروسة وفي غالبية الأحوال كانت مشاريع الصعيد تتم من بوابة (الشو الإعلامي).

ولكن اليوم أصبح الصعيد على أعتاب فرصة حقيقة للتحول الاقتصادي والمجتمعي في ظل الاهتمام المكثف والمتابعة الدائمة من مجلس الوزراء بشكل عام ووزارة النقل بشكل خاصة لمتابعة أعمال وتنفيذ محور كلابشة الذي سيجعل من الصعيد فرصة واعدة للاستثمار الحقيقي كي يصبح البوابة التجارية الاضخم في حركة التجارة الأفريقية.

وفي هذا السياق قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان اليوم، بتفقد محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، والذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.

وذكر "مدبولي"، أن هذا المشروع من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرق بالغرب، حيث يساعد في تنمية المحافظة، ونعمل حاليًا على أن يكون هناك كوبري كل 25 كم لربط الشرق بالغرب، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر؛ فهذه محاور تنمية حقيقية، معلنًا أنه خلال أسابيع سيتم وضع حجر أساس محور جديد على النيل في دراو.

وتوقف رئيس الوزراء والوزراء المرافقون له أعلى المحور الجاري تنفيذه، واستمع إلى شرحٍ من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول الموقف التنفيذي لهذا المحور المروري المهم، والذي أشار إلى أن مشروع محور كلابشة يتضمن تنفيذ كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية، و5 أنفاق، بإجمالي طول 24كم وتصل التكلفة الإجمالية لتنفيذه نحو 800 مليون جنيه، ويبلغ معدل تنفيذه نحو 75% ومن المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2019.

