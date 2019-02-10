انت الان تتابع قطع المياه عن 7 مناطق في الجيزة 12 ساعة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين بالكامل (مناطق عرب الساحة - مناطق مسجد أسامة بن زيد - مناطق سمير صادق - مناطق سعد زغلول - مناطق طريق 11 - مناطق جسر المنوات - مناطق شارع الجمهورية). وأضافت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن قطع الخدمة اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 11 فبراير حتى الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي للمياه المرشحة بمحطة مياه البدرشين ضمن برنامج العمرات السنوية قبل حلول فصل الصيف المقبل.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي. وأمس، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له،