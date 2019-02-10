4 مواقف للسيدة نفيسة ضد ظلم الأمراء والحكام

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الإشراف على دفن الإمام الشافعي.. والوقوف فى وجه أحمد بن طولون.. والوساطة لعدم فرض مزيد من الضرائب على التجار.. محطات فى مسيرة نفيسة العلم فى مواجهة الحكام والأمراء

يتأهب مريدو ومحبو آل البيت من الطرق الصوفية والدراويش وعموم المصريين، خلال الساعات المقبلة، للاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة، الأربعاء المقبل، واستطاعت "كريمة الدارين" أن يملأ حبها قلوب العامة والخاصة من زوار آل البيت، ليس فى مصر وحدها بل فى ربوع العالم الإسلامى كله، الأمر الذى جعلها ملاذا للفقراء فى وجه الحكام، نظرا لشعبيتها الجارفة عند نزولها إلى مصر عام 194 هـ. وبحسب ما يراه المؤرخون، كانت "نفيسة العلم" شديدة في الحق لا تهاب الأمراء، الأمر الذى جعلها تسطر بأحرف من نور الكثير من المواقف مع مختلف الحكام والسلاطين.

علاقات قوية مع الولاء لرفع الظلم عن المظلومين وقال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى، إن السيدة نفيسة رضي الله عنها، جمعتها الكثير من المواقف مع الولاة، فكانت تدخل معارك طوال حياتها فى مصر مع الولاة لتطبيق العدل ورفع الظلم عن كاهل المظلومين. اقرأ أيضا.. في مولد السيدة نفيسة.. «جنين»

علاقات قوية مع الولاء لرفع الظلم عن المظلومين وقال الدكتور أيمن فؤاد، أستاذ التاريخ الإسلامى، إن السيدة نفيسة رضي الله عنها، جمعتها الكثير من المواقف مع الولاة، فكانت تدخل معارك طوال حياتها فى مصر مع الولاة لتطبيق العدل ورفع الظلم عن كاهل المظلومين. اقرأ أيضا.. في مولد السيدة نفيسة.. «جنين» يسمع الإنشاد ورسالة تحدٍّ للإرهاب وأضاف أيمن فؤاد لـ"التحرير"، أن نفيسة العلم أيضا جمعتها علاقة قوية مع الإمام الشافعي، رحمة الله عليه، فضلا عن أن والي مصر وقتئذ تدخل من أجل بقائها فى مصر بعدما فضلت الرحيل عقب تهافت الناس على منزلها بشكل يومي، الأمر الذى جعلها تشعر بالضيق لتقصيرها فى الأوراد والأذكار، فقرر الوالي وقتئذ تخصيص منزل كبير لها وتحديد موعد للقاء المحبين، يومين فى الأسبوع، فقبلت واستمرت فى مصر حتى إنها توفيت فى مسجدها الكائن بحي السيدة نفيسة. دفن الإمام الشافعي وذكر فؤاد أنها لقوة علاقتها بالأمراء أوكل إليها الوالي وقتئذ مهمة الإشراف على مراسم دفن الإمام الشافعي فى مصر كأكبر رمز دينى فى البلاد، خاصة أنها كانت على علاقة طيبة إنسانيا وعلميا بالإمام الشافعي، رحمة الله عليه. الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذة الفقه بالأزهر، أكدت أن من أبرز المواقف التى جمعت السيدة نفيسة رضوان الله عليها، مع الأمراء والحكام، الموقف الشهير والمتعارف عليه، حيث ذكر المؤرخ أحمد بن يوسف القرماني في تاريخه أن الناس استغاثوا بنفيسة بنت الحسن من ظلم أحمد بن طولون فكتبت له رسالة، وانتظرت حتى مرور موكبه فخرجت له، فلما رآها نزل عن فرسه، فأعطته الرسالة، وكان فيها: «ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخوّلتم ففسقتم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفّاذة غير مخطئة، لا سيّما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوّعتموها، وأجساد عرّيتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنَّا إلى الله متظلِّمون، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون!»، فخشع ابن طولون لقولها، وعدل من بعدها. اقرأ أيضا.. التهامي الابن يبتهل في حب آل البيت بالليلة الكبيرة لمولد السيدة نفيسة سداد مديونيات الفقراء سداد مديونيات الفقراء وتابعت: "كانت تحرص على تسديد مديونيات الفقراء حيال حبسهم نتيجة تقصيرهم فى دفع المستحقات المالية التى كانت عليهم سواء بشكل عام، فكانت تذهب إلى ولي الأمر وتمنحه الأموال مقابل إطلاق سراحهم والعفو عنهم". ملاذ للفقراء فى وجه الحاكم ملاذ للفقراء فى وجه الحاكم وبحسب ما أوضحته "الحنفى" لـ"التحرير"، فإن أحد الأمراء قبض أعوانه على رجل من العامة ليعذبوه، فبينما هو سائر معهم، مر بدار السيدة نفيسة فصاح مستجيرا بها، فقالت له: "حجب الله عنك أبصار الظالمين، ولما وصل الأعوان بالرجل بين يدي الأمير قالوا له: إنه مر بالسيدة نفيسة فاستجار بها وسألها الدعاء فدعت له، فعفا عنه الأمير وأطلق سراحه". إلغاء الضرائب إلغاء الضرائب وقال الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، "إن ذاكرة التاريخ الإسلامى خلدت لنفيسة العلم الكثير من المواقف التى دعمت فيها الشعب المصرى فى وجه الحكام والأمراء، فعندما شرع أحد الولاة الحاكمين لمصر التابعين للعصر العباسي فى فرض مزيد من الضرائب على التجار، فاستعان هؤلاء التجار بالسيدة نفيسة للتوسط لهم لمراعاة ظروفهم وأحوالهم الاقتصادية، فعلى الفور استجابت لهم وأرسلت برقية إلى الوالي وقتئذ طالبت فيها بعدم فرض رسوم على التجار، وبالفعل استجاب لها".

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