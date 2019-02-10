ضياء رشوان يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين

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تقدم الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، بطلب ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر إجراؤها في مطلع مارس المقبل، حيث شغل رشوان مقعد نقيب الصحفيين في الفترة من مارس 2013 وحتي مارس 2015. وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح اليوم الأحد، بتلقي طلبات الترشح على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة 1 مارس المقبل.
وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثالثة ظهرًا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرًا، موضحا أن
وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، إن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا، ويستمر حتى الثالثة ظهرًا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرًا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.
وأشار إلى أن الكشوف الأولية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم، وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 14فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.
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