شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جمال عبد الناصر الغينية يزور الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور دوسو لانسين تراوريه، رئيس جامعة جمال عبدالناصر بجمهورية غينيا ـ كوناكرى، جامعة الإسكندرية، الأحد، وكان في استقباله الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، ورافقه مامادى دونو، مسؤول العلاقات الدولية.

وقال «الكردى» إن الزيارة ناقشت وضع أطر تنفيذ التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بإنشاء مركز التنمية المستدامة بالجامعة الغينية تحت إشراف جامعة الإسكندرية لتنفيذ المشاريع الهندسية والبنية التحتية هناك، خاصة فيما يتعلق بمجالات إدارة المياه والزراعة والطاقة المتجددة، فضلاً عن تقديم الاستشارات في كل المجالات التي تخدم المجتمع، كما تمت مناقشة إمكانية التعاون وإنشاء فرع للمركز لتنمية القدرات وإعداد الكوادر الغينية من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية.

وأوضح أنه اتفق الجانبان أيضاً على التعاون أيضاً في المجال الطبى وتقديم الخدمات الصحية من خلال قيام جامعة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية في مجال العيون تشمل إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، وتم الاتفاق أيضاً على استضافة طلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة جمال عبدالناصر للتدريب بكلية الطب جامعة الإسكندرية في المجالات التي يحتاجونها.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن ندير، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى، والدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأفريقية، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشؤون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.