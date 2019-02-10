شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: فحص 29.5 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص 16 مليونًا و452 ألف مواطن حتى ظهر الأحد، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان، الأحد، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، وصل إلى ٢٩ مليونًا و٥٣٨ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لجميع المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية، ضمن محافظات «المرحلة الثانية» حيث بلغ عدد من تم مسحهم ٦ ملايين و٥٩٣ ألف مواطن، تلتها المنوفية بمليوني مواطن، ثم سوهاج بمليون و٩٥٧ ألف مواطن، ثم كفر الشيخ بمليون و٥٦٢ ألف مواطن، ثم بني سويف بمليون و٣٣٦ ألف مواطن، والإسماعيلية بـ ٨٠٧ آلاف مواطن، وأخيرا أسوان بـ٧٩٧ ألف مواطن.

وقال «مجاهد» إن الوزارة بدأت منذ السبت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني من الدراسة، استكمال حملة المسح الخاصة بطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها بمحافظات المرحلة الثانية لـ11، بالإضافة إلى استمرار العمل في ٩ محافظات المرحلة الأولى للمبادرة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من مسح 677 ألفًا و285 طالبًا منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس الثانوية بالمرحلتين الأولى والثانية، حتى ظهر الأحد.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين المشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع أي مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقي الخدمات العلاجية، مؤكدة أنه يتم صرف العلاج لمن يثبت إصابته بالمجان.

وتتلقى غرفة عمليات المبادرة الرئاسية استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg ويتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج.