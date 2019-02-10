شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عامل شرع في قتل شقيق زوجته بسبب الخلافات بشبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس عامل 4 أيام لاتهامه بالشروع في قتل شقيق زوجته، عامل كارتة، تدخل للصلح بين المتهم وزوجته فنشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بطعنه بسكين ووجهت النيابة تهمة الشروع في القتل للمتهم.

أدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، حيث قال إن شقيق زوجته المصاب كان دائم التدخل في الخلافات الزوجية بينه وبين زوجته وإنه لم يقصد أن يصيبه أو يقتله مشيرا إلى أن المجني عليه كان في زيارة لشقيقته يوم الحادث وتطرق الحديث للخلافات الزوجية بينه وبينها وخلال ذلك نشبت المشاجرة ولم أدر بنفسي إلا وأنا أقوم بطعنه بالسكين بعد أن استفزني وأهانني.

كان العميد صمويل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، تلقى إخطارا من مستشفى ناصر العام بوصول حسن س ح سن، 47 سنة، عامل كارتة، السابق اتهامه في عدد 8 قضايا (مخدرات- سلاح – سرقة) مصاب بـ(جرح طعنى شبه نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسرى) وجري تحويله لمستشفى معهد ناصر ولا يمكن استجوابه.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بالانتقال والفحص تبين للعميد يحيي راضي، رئيس مباحث القليوبية، من سؤال نجل شقيقة المصاب أحمد. ع. ح، مكوجى، قرر أنه حال تواجده برفقة خاله المصاب حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوج شقيقته، سيد. ب. س، عامل عادى، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته وفر هاربا.

تمكن المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهم، وتبين إصابته بجروح وكدمات بالوجه والجسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن «مطواة».. تم التحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2810 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.