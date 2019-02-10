شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يقدم موعد جلسة «التعديلات الدستورية» للأربعاء بدلاً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب تقديم موعد الجلسة العامة للمجلس الأربعاء المقبل 13 فبراير.

وقال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان له، الأحد، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قرر تقديم موعد انعقاد جلسات المجلس العامة لتصبح يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة صباحا بدلاً من موعدها المحدد سلفاً يوم الأحد الموافق 17 فبراير.

وأكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب لـ«المصرى اليوم» أن الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة حول التعديلات الدستورية والتصويت عليه وإحالته للجنة التشريعية لمناقشته ثم عرض التعديلات على المجلس لمناقشة النصوص بعد 60 يوم من الموافقة على التقرير.

وقالت المصادر إن تقديم موعد الجلسة من الأحد إلى الأربعاء يأتي في إطار سرعة الانتهاء من التعديلات قبل المدة المحددة دستوريا، وأضافت أن المجلس أمامه 3 أشهر فقط للانتهاء من التعديلات ويسعى إلى الانتهاء قبل هذه المدة حتى يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات وإعلان النتيجة نهاية إبريل وقبل قدوم شهر مايو حيث يأتى شهر رمضان في بدايته، لان أي استفتاء يجري في رمضان لن يشهد إقبال بسبب الصيام.

وأشارت المصادر إلى أن إجراءات الاستفتاء ستحتاج إلى وقت مما يجبر المجلس على الانتهاء من التعديلات في أسرع وقت.