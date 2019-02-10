شكرا لقرائتكم خبر عن الري: تنفيذ مشروعات مائية بالتعاون مع «الإنتاج الحربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى إتاحة بدائل متعددة لتضييق الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، موضحة في تقرير رسمي لها أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة لتحقيق أعلى قدر من درجات التعاون بين الوزارات والأجهزة المختلفة بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال المدرجة ضمن خطة الحكومة.

وأضاف التقرير أن هناك تعاونا مثمرا بين وزارتي الرى والإنتاج الحربى الذي نتج عنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين للاستفادة من الخبرات والإمكانيات الفنية المتوفرة لديها في تنفيذ المشروعات المختلفة بهيئات ومصالح الوزارة، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع إنشاء 92 محطة رفع للخلط الوسيط لصالح مصلحة الرى للاستفادة من مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها في أغراض الزراعة حيث بدأ تنفيذ الأعمال في منتصف إبريل من العام الماضى وتستمر الأعمال حتى منتصف إبريل المقبل 2019 بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى انتهاء معظم الأعمال المدنية وتوصيل التيار الكهربائى لجميع المحطات الموزعة على عدد 13 إدارة عامة للرى بمحافظات الوجه البحرى في (البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية)، فضلا عن بدء أعمال الاختبارات بمقر مصنع الطلمبات بمدينة العاشر من رمضان لعدد 3 وحدات موتور طلمبة تحت إشراف معهد الهيدروليكا، حيث اجتازت الوحدات الاختبارات بنجاح وتم نقلها إلى مواقع محطة الملاحة برى شرق كفر الشيخ وموقع محطة عمريط برى الصالحية وموقع محطة المساعيد برى شرق الشرقية، وذلك للبدء في التركيب تمهيدا لافتتاحها في القريب العاجل.

مشروعات مائية مشترك بين الري والأنتاج الحربي