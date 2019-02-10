شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محور كلابشة العلوي على النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان، الأحد، بتفقد محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، والذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا المشروع من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرق بالغرب، حيث يساعد في تنمية المحافظة، ونعمل حالياً على أن يكون هناك كوبري كل 25 كم لربط الشرق بالغرب، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر، فهذه محاور تنمية حقيقية، معلناً أنه خلال أسابيع سيتم وضع حجر أساس محور جديد على النيل في دراو.

وتوقف رئيس الوزراء والوزراء المرافقون له أعلى المحور الجاري تنفيذه، واستمع إلى شرحٍ من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول الموقف التنفيذي لهذا المحور المروري المهم، والذي أشار إلى أن مشروع محور كلابشة يتضمن تنفيذ كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية، و5 أنفاق، بإجمالي طول 24 كم وتصل التكلفة الإجمالية لتنفيذه لنحو 800 مليون جنيه، ويبلغ معدل تنفيذه نحو 75%، ومن المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2019.