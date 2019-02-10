شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة بـ3 قطاعات بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، على تفقد مستوى أداء شركات النظافة العاملة بمنظومة الجمع السكنى بـ3 قطاعات بحي العمرانية للوقوف على حالة النظافة بالقطاعات ومدى كفاءة الشركات وقيامها بالأعمال المكلفة بها.

وأكد محافظ الجيزة أن القطاعات الجاري تنفيذ الجمع السكنى بها بحي العمرانية تشمل شوارع فيصل ومستشفى الصدر وترعة الزمر وعثمان محرم وأبوزارع وسيدي عمار والسكة الحديد، حيث تخدم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية بنطاق حي العمرانية والتي رافقه خلالها اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، المشرف العام على الأحياء، واللواء خالد عصر، رئيس حي العمرانية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، حيث أكد «راشد» الأهمية البالغة التي توليها المحافظة وأجهزتها التنفيذية لملفي النظافة والإشغالات، حيث يتم العمل فيهما بشكل يومي، وذلك لحق المواطن في الحصول على شارع نظيف وخالٍ من الإشغالات.

وتفقد «راشد»، خلال الجولة شارع خاتم المرسلين، موجها رئيس الحى ورئيس هيئة النظافة برفع كفاءة الشارع بالكامل ورفع مستوى النظافة وسرعة الانتهاء من أعمال الحفر التي تقوم بها شركة الكهرباء خلال أسبوع ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبي الطريق، مشددا على أهمية شارع خاتم المرسلين كمحور مرورى موازٍ لشارع الهرم.

كما تابع المحافظ حالة النظافة والإشغالات بشوارع اليابان والثلاثينى ومستشفى الصدر وترعة الزمر، موجها بزيادة مستوى النظافة ورفع كل صور الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي.