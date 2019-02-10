بالصور- انتهاء أول دراسي من الفصل الدراسي الثاني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تصوير- محمود بكار:

انتهى اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019، وخرج الطلاب من المدارس بعد يوم دراسي مضى في التعرف على المناهج المقررة.

واستمع طلاب مدارس التعليم الفني، الحصة الأولى، لحديث المدرسين، عن جهود وتضحيات رجال الشرطة، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني.

وتسلم الطلاب معظم الكتب المدرسية المقررة، على أن يتسلموا الكتب المتبقية خلال الأسبوع الجاري.

وتستعد الإدارات التعليمية لتوزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبارًا من غد الاثنين.

انتظم ما يزيد عن 22 مليون طالبا وطالبة، بأكثر من 55 ألف مدرسة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني من العام 2018/ 2019.