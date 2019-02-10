الاثنين.. استكمال محاكمة 45 متهما في قضية "تفجير أبراج الضغط العالي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، تأجيل سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 45 متهماً - من بينهم 10 هاربين - في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة غدا الاثنين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.