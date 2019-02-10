إيناس تطلب الخلع: "بيخوني مع جارتنا المطلقة واللحمة والغسيل كشفوهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "إيناس. ع."، 30 سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب فيها بخلع زوجها "محمد ط."، 35 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، بعد زواج دام لـ4 سنوات، مبررة في دعواها: "بيخوني مع جارتي المطلقة".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 3411 لسنة 2018: إنها تزوجت من محمد، بعد قصة حب استمرت لعدة أشهر، رُزقنا بطفلين، وحياتنا مستقرة إلى أن تم طلاق سهير جارتي، "هي أطلقت من هنا، وأنا اتخرب بيتي من هنا".

تابعت "إيناس": "عمري ما شكيت فيه نهائيًّا، حتى اكتشفت اللحوم اللي في الثلاجة ناقصة"، مكملة: "اكتشفت أنه كان بيديها لجارتي من البلكونة".

أضافت: "محمد قلل من مصروف البيت بحجة أن دخله من البيع بالمحل قلَّ، ولم أعلم أنه ينفق على بيت جارتي، ويسرق ملابسي من على حبال الغسيل ويعطيها لها، وعندما أساله عن الغسيل يقول لي "أكيد طار في الشارع عوضك على الله".

أكملت: "ربنا كشف لي خيانته عندما شاهدت جارتي ترتدي عباءتي السوداء"، مستطردة: تذكرت وقتها انتظار زوجي في البلكونة عقب عودته من المحل.

أشارت الزوجة إلى أنها فكرت في الإمساك به فانتظرته في شرفة المنزل حتى دخل العمارة ومعه أكياس، موضحة أنه توجه إلى شقة السيدة المطلقة، "خرجت وانتظرته أمام شقة سهير، وبعد ساعة خرج زوجي بدون الأكياس، وتشاجرت معهما وضربني أمامها.

اختتمت "إيناس": طردني في الليل وقال لي "لو مش عاجبك اخلعيني، وأنا هتجوز وهعيش حياتي"، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع، وما زالت الدعوى مستمرة منظورة.