قطار يدهس عجوزا في العياط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، صدمها قطارا بمركز العياط جنوب محافظة العياط.

تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمزلقان العياط ووجود حالة وفاة.

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء مرور سيدة في العقد الخامس من العمر الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاة، صدمها قطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.