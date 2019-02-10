مصر | قضايا الدولة تعيد 2800 متر للقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قضايا الدولة تعيد 2800 متر للقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة مصر الجديدة المدنية الجزئية في الدعوى رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١١ التي أقامتها إحدى المواطنات ضد وزارة الدفاع بطلب تسليمها مساحة ٢٨٠٠ متر مربع وتعويضها بمبلغ مليون جنيه على الرغم من ثبوت كون تلك الأرض وحدة عسكرية لقواتنا المسلحة ولم تقدم المدعية اية دليل على ملكيتها المزعومة وفقا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع وما انتهى اليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى فقد أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصاريف وأحالت طلب التعويض لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصات الهيئة الدستورية والقانونية.