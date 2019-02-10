أخبار مصر | هشام يونس: من الضروري أن نضع ضوابط للقيد بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس: من الضروري أن نضع ضوابط للقيد بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي هشام يونس المرشح على مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة الأهرام الأسبق، إنه ليس من المعقول أن يكون في الوقت الذي تُغلق فيه الصحف والقنوات لأسباب مالية، نجد مئات الخريجين من كليات الإعلام سنويًا، مما جعل تقنين الأمر ضرورة، سواء فيما يتعلق بالأعداد أو بأعداد الكليات وأقسام الصحافة التي يتم افتتاحها، مؤكدًا أن يجب أن تكون هناك نسبة وتناسب بين الخريجين وسوق العمل، الذي تتراجع وتقل فيه الفرص.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه من الضروري أن يكون هناك ضبط لشروط القيد بالنقابة، وعلى الأقل من لم يدرس الإعلام، يتلقى دراسة لعلوم الاتصال تُهيئه لعضوية النقابة، مؤكدًا أن الصحافة أصبحت في مفهومها الأشمل للصحفي الشامل.

ولفت إلى ضرورة وجود ضمانات تمنع فصل الصحفي من مؤسسته، مما لا يتعارض مع حرية إصدار الصحف، متابعًا: "ما يحدث استنزاف للصحفيين".

وأكد "يونس" أن المهنة تواجه منعطفًا تاريخيًا يستلزم تكاتف جميع أبنائها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تتطلب التركيز على قضايا التشريعات والفصل التعسفي للصحفيين، اللذان يستلزمان أيضًا تعديلًا تشريعيًا، يسمح بمحاسبة المؤسسات والإدارات الصحفية التي تقوم بفصل الصحفيين، وكذلك عودة المواد المتعلقة بهيئة التأديب.

وأوضح أن ملف الأجور يلزم إرادة من الجمعية العمومية والنقيب المنتخب لطرح أمام مجلس النواب والحكومة، لوضع حل عادل بعيدًا عن الحلول الموسمية التي تأتي مع زيادة البدل، ومن الأهمية أنتتوجه النقابة نحو تأسيس كيانات استثمارية للصرف علي الأنشطة والخدمات والطوارئ.

ولفت "يونس" إلى أن لديه تجربة سابقة يترك الحكم عليها لأعضاء الجمعية العمومية، متابعًا: "حيث كنت عضوًا لمدة عامين في لجنة القيد الاستئنافية، ثم عضوًا في لجنة القيد الابتدائية، وكان دائمًا لدي توجه أن الإنتماء إلى المهنة هو الفيصل في القيد بصرف النظر عن إعتبارات أخري".

وكانت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات نقابة الصحفيين، صباح اليوم الأحد 10 فبراير 2019، تلقي طلبات الترشح علي منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي المحدد لها الجمعة ١مارس المقبل.

وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أن تلقي طلبات الترشح علي منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة يبدأ من اليوم الأحد وحتي الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحا، ويستمر حتي الثالثة ظهرا بمقر النقابة ولمدة 5 ايام عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة التانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار رئيس اللجنة العليا المنظمة للانتخابات ألي أن الكشوف الأولية لأسماء المرشحين علي منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن يوم الخميس القادم، وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتي الثلاثاء 14فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

وأكد جمال عبدالرحيم انه طبقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية للنقابة فانةيشترط على من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا بجدول المشتغلين وأن يكون قد مضى على قيده في الجداول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب و3 سنوات على الأقل بالنسبة لعضو مجلس النقابة".

وأضاف :" تتضمن شروط الترشح عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما ولا يعتبر ترشيح عضوًا أو مجموعة أعضاء لغيرهم صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشيح، وأن يكون المرشح مسددا لاشتراك النقابة لعام 2018.

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة والمحدد لها الأول من مارس المقبل هي رقم ( 51 ) في تاريخ النقابة منذ إنشائها عام 1941 وحتي الآن فيما يعد النقيب الفائز في تلك الانتخابات هو رقم 22 في تاريخ النقابة منذ الإنشاء وحتي اليوم.