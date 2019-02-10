أخبار مصر | مدبولي لرئيس جامعة أسوان: انتهت فكرة تخصيص الأراضي بدون وضع تصور كامل لاستغلالها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي لرئيس جامعة أسوان: انتهت فكرة تخصيص الأراضي بدون وضع تصور كامل لاستغلالها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بضرورة استكمال مباني فرع جامعة اسوان بمدينة اسوان الجديدة لافتا الي ضرورة عمل مساحات خضراء خاصة بعد انتهاء النسبة المقررة للمباني

وقال مدبولي اثناء تفقده مقر فرع جامعة اسوان بمدينة اسوان الجديدة لابد من استغلال المباني المتعطلة ووضع تصور لتكلفة المباني ونتفادي مجرد السعي لتخصيص الازض دون وضع تصور كامل للمشروع قائلا ان هناك الكثير من الاراضي التي تم تخصيصها منذ ٢٠ سنه لجامعات ولم يتم استغلالها حتي الان وهذا اهدار للمال العام

وقال مدبولي لرئيس الجامعة امامك مهله سنه اذا يتم استكمال المباني للجامعة سيتم سحبها قائلا:" انتهت فكرة تخصيص الارض ونقعد جنبها ومنعملش حاجة طالما هتبني انا معاك المهم انك لا تترك الاراضي بدون استغلال"

واكد مدبولي ان نقل جامعة اسوان من قلب المدينة الي هذا المكان الجديد سيساهم في تقليل الكثافة داخل المدينه