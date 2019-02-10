أخبار مصر | "مدبولي" يقرر تحويل المستشفى العام بمدينة أسوان الجديدة إلى جامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يقرر تحويل المستشفى العام بمدينة أسوان الجديدة إلى جامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتحويل مستشفى أسوان العام إلى مستشفى جامعي تابعة لجامعة اسوان بعد الانتهاء من تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، بطاقة 158 سريرا.

وأمر الدكتور مدبولي، بتخصيص وسائل مواصلات لنقل طلاب الجامعة من مدينة أسوان الجديدة إلى مدينة أسوان على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب، على هامش جولة رئيس الوزراء بفرع جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه وزراء الشباب والرياضة والنقل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.