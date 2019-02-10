أخبار مصر | رئيس البرلمان القبرصي يستقبل الدكتور علي عبدالعال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان القبرصي يستقبل الدكتور علي عبدالعال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس مجلس النواب القبرصي صباح اليوم بمطار قبرص الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان أحاديث جانبية حول العلاقات بين البلدين وبعض قضايا الاهتمام المشترك، تمهيدًا للقمة الثلاثية التي تعقد على مدار يوم غد الاثنين.

ويأتي ذلك في إطار زيارته إلى قبرص للمشاركة في الاجتماع البرلماني الأول بين رؤساء برلمانات كل من مصر وقبرص واليونان لمناقشة بعض القضايا محل الاهتمام المشترك، والمقرر عقده فى العاصمة القبرصية نيقوسيا يوم غد الاثنين 11 فبراير 2019.

السيسي يصل إلى مقر الاتحاد الأفريقي

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وذلك تمهيدًا لتسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي.

ويتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى، حيث تستمر رئاسة مصر للاتحاد مدة عام كامل.

وتعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف وتجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي.

كما يرأس الرئيس السيسي عقب توليه رئاسة الاتحاد بشكل رسمي، أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد والتي تُعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا.. نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا".

ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة الأفريقية والإقليمية.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة.

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.