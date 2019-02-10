أخبار مصر | غادة والي تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تزور مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مجمع الدفاع الاجتماعي في آخر محطاتها بجولتها المفاجئة بالإسكندرية والذي بدأت صباح اليوم الأحد بزيارة مكتب تأمينات المقاولات ومكتب تأمينات المنشية ودار الهدايا للرعاية الاجتماعية.

وتفقدت والي مباني المجمع وتحدثت مع الأطفال فيما مارس الأطفال بعض الأنشطة كالبلياردو وتنس الطاولة.

كانت غادة والي قد افتتحت مجمع الدفاع الاجتماعي بعد تطويره بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في أكتوبر ٢٠١٧ ضمن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى، ويستوعب 150 طفلا، تصل في حالات الطوارئ إلى 200 طفل بمراحل سنية مختلفة.

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي دار الهدايا للرعاية الاجتماعية بالإسكندرية وذلك ضمن جولتها المفاجئة بالمدينة منذ صباح اليوم الأحد.

واستمعت والي لشرح من مسؤولي الدار عن الدار ومراحل تطويرها والمباني قبل وبعد التطوير حيث بدأت أعمال التطوير منذ العام الماضي.

وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير وتضمنت أعمال التطوير، تطوير للمبانى وصيانتها و تجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 مليون جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار - التي تنقسم إلى جزئين رجال وسيدات- إلى ١٥٠ شخص ويقيم بها حاليا ١٣٥.

وتجولت والي داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن.

وأوصت والي بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة والتي تشرف عليها الوزارة، وتوفير الإتاحة لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار، وحسن النزلاءالنزلاء.

وكانت زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في زياراتها المفاجئة لمكاتب التأمينات بالإسكندرية وزارت مكتب تأمينات المنشية وأبدت على المكتب عدة ملاحظات على المكتب.

واستمعت غادة والي إلى المواطنين في المكتب ودونت شكواهم وكلفت سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص بالبقاء بالمكتب حتى الانتهاء من حل شكاوى المواطنين.

ووجهت بضرورة إتاحة اماكنً لكبار السن، والأشخاص ذوى الاعاقه وكلفت مدير المكتب برفع مستوى نظافة المكتب وتحديث طريقة حفظ الملفات القديمة، والتغلب علي الزحام بالمكتب.

كما زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مكتب تأمينات المقاولات بمنطقة شرق الإسكندرية صباح اليوم الأحد وأبدت العديد من الملاحظات، وذلك في زيارة مفاجئة.

وأبدت غادة والي ملاحظات على نظافة المكان وتكدس الملفات وعدم استغلال المساحات الخالية في المكتب وعدم التخلص من الأوراق القديمة، وسوء توزيع الموظفين على الأقسام، وكذلك عدم وجود كود إتاحة لذوي الإعاقة وصعوبة صعود كبار السن للسلالم.

وقررت غادة والي إحالة مدير المكتب للتحقيق، فيما تحدثت والي مع العاملين في المكتب واستمعت لشكاوى المواطنين وما يواجهونه من مشكلات، وحصلت على أرقام بعض المتعاملين مع المكتب للتأكد من حصولهم على الخدمة المناسبة.

ووجهت والي بضرورة حسن معاملة الجمهور من قبل العاملين.