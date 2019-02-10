أخبار مصر | رئيس الوزراء يوقف أتوبيس زيارته لأسوان للاطمئنان على ركاب سيارة نقل انقلبت على الطريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوقف أتوبيس زيارته لأسوان للاطمئنان على ركاب سيارة نقل انقلبت على الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجىء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عودته من تفقد محور كلابشة على النيل، بسيارة نقل انقلبت بالكامل على الطريق، وعلى الفور كلف بتوقف الأتوبيس الذي يقله في الزيارة والوزراء المرافقين ومحافظ أسوان، للاطمئنان على ركاب السيارة.

واتضح أن السيارة انقلبت نظرًا لانفجار إطارى السيارة، وطمأن مدبولي سائق السيارة، قائلًا: الحمد لله أنك بخير، وسيتم حالا استدعاء سيارة الإسعاف، للاطمئنان عليك أكثر، كما كلف باستدعاء المرور وونش للمساعدة في رفع السيارة.