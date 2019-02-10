أخبار مصر | "مدبولي": تطوير مرافق وطرق أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": تطوير مرافق وطرق أسوان لاستضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعا مع محافظ أسوان ووزير التنمية المحلية، لمناقشة ومتابعة كل استعدادات استضافة منتدى الشباب العربي الأفريقي، الذي سينعقد في مارس المقبل.

وأضاف مدبولي، في تصريحات له، خلال جولاته بمحافظة أسوان، أن استضافة أسوان لمنتدى الشباب العربي الأفريقي حدث عظيم.

وأشار إلى أن الاجتماع سوف يناقش تطوير أسوان، موضحا أن المرافق ستشهد طفرة في التطوير وتطوير الطرق، لاستضافة هذا الحدث العالمي.