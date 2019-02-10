أخبار مصر | وزير النقل: الانتهاء من محور كلابشة لربط شرق النيل بغربة في سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: الانتهاء من محور كلابشة لربط شرق النيل بغربة في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، واللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم، محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، والذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة، "هذا المشروع من أهم المحاور التي تنفذ على النيل لربط الشرق بالغرب، حيث يساعد في تنمية المحافظة، ونعمل حاليا على أن يكون هناك كوبري كل 25 كيلومتر لربط الشرق بالغرب، والتيسير على المواطنين، وتحقيق التنمية في صعيد مصر؛ فهذه محاور تنمية حقيقية"، معلنا أنه خلال أسابيع سيتم وضع حجر أساس محور جديد على النيل في دراو.
وتوقف رئيس الوزراء والوزراء المرافقون له أعلى المحور الجاري تنفيذه، واستمع إلى شرحٍ من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، حول الموقف التنفيذي لهذا المحور المروري المهم، والذي أشار إلى أن مشروع محور كلابشة يتضمن تنفيذ كوبري فوق النيل و9 كباري فرعية، و5 أنفاق، بإجمالي طول 24 كيلومتر وتصل التكلفة الإجمالية لتنفيذه نحو 800 مليون جنيه، ويبلغ معدل تنفيذه نحو 75% ومن المقرر الانتهاء منه في 30 سبتمبر 2019.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الوزراء مع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وسائل دفع مشروعات دعم المرافق العامة والخدمات، وتنظيم المبادرات الأهلية لتحسين البيئة والقضاء على الظواهر السلبية بالشارع الأسواني.
كما يستعرض بعض الملفات الساخنة والمشاكل، التي تواجه محافظة أسوان وقراها مثل استكمال خطة شبكة الصرف الصحي لعدد 49 قرية، اعتمد لها 3 مليارات جنيه، وتحديث معدات النظافة وحل مشكلة الإسكان المميز المعطل منذ 10 سنوات، ودعم ودفع مشروعات وزارة الأوقاف الاستثمارية بالمحافظة، ومشروعات وزارة الإنتاج الحربي، للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
من ناحية أخرى طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف الأعمال، ومضاعفة أعداد العمالة فى منطقة الداون تاون، والأوبرا، وشدد على ضرورة التزام شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، مضيفا: "لدينا شغل كتير"، وشركات المقاولات الجادة ستحصل على مشروعات وفرص أكبر، جاء ذلك خلال تفقده أمس مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدأها بلقاء مع مسئولي المكتب الاستشاري لاستعراض الموقف التنفيذيّ للمشروعات.