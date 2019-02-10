أخبار مصر | برلماني: اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يؤكد أنها أوفت بالتزاماتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي يؤكد أنها أوفت بالتزاماتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن أنظار العالم اليوم تتجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي تشهد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى الدورة الـ32 يؤكد أن مصر أوفت بالتزاماتها في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، ما دفع الدول الأفريقية أن تختار مصر لأن تكون رئيسة الاتحاد لعام 2019، حتى يتم نقل نموذج النجاح بوقت قياسي إلى إفريقيا بأكملها.

وأشار قلدس، إلى أن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميًا يعد عهدًا وانطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية فى جميع الاتجاهات، وأوضح أن رئاسة الاتحاد الأفريقي رسميًا تعد تتويجا لجهود كبيرة قام بها الرئيس السيسي خلال زيارته للعديد من الدول الأفريقية وحرصه على حضوره العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية في هذا الشأن خلال السنوات الماضية كذلك حرصه على التواجد المصري في أفريقيا باعتبارها العمق التاريخي والاستراتيجي لمصر.

وأضاف أن رئاسة مصر تسمح بتنفيذ خطط مصر للنهوض بأفريقيا، ومواجهة النزاعات في مختلف مناطق القارة خصوصا الأزمات المزمنة كأزمة البحيرات الكبرى وجنوب السودان وسنعمل من أجل أفريقيا بدون نزاعات.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، وعقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".

