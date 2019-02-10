أخبار مصر | "القومي لحقوق الإنسان" يوعي تلاميذ حدائق القبة بخطورة التمييز والتنمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لحقوق الإنسان" يوعي تلاميذ حدائق القبة بخطورة التمييز والتنمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، كل من مي حمدي وبخيت عمر، إلى مقر الحديقة الثقافية للأطفال بحى السيدة زينب للقاء تلاميذ وتلميذات من مدارس إدارة حدائق القبة التعليمة من المرحلتين الابتدائية والاعداية حيث تم تدريب ثلاثة عشر طالب وخمسة عشر، شملت أهم محاور التدريب التعرف على التلاميذ من خلال العاب حقوق الإنسان، وكذلك تناول التدريب ألعاب عن قبول الآخر وعدم التمييز والتنمر بسبب اللون – الجنس – الدين.

وفي النهاية كان التركيز على ظاهرة التنمر وكيفيه حماية النفس والغير منه، إلى جانب زرع قيم التعاون والترابط بين الزملاء والبعد عن التمييز والاقصاء وقد أعتمد التدريب على الالعاب والترفيه والمناقشات.