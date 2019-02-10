أخبار مصر | "مدبولي": وضع حجر أساس محور دراو بأسوان خلال أسابيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي": وضع حجر أساس محور دراو بأسوان خلال أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محطة الصرف الصحي كيما ٣ تعمل بشكل منتظم وتغطي حجم مياه الصرف التي تصل إليها.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية خلال تفقده محور كلابشة بأسوان انه تفقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مشيدا بعملها وبفكر طلابها .

وقال مدبولي ان الأكاديمية تضم حوالي ١٤٠٠ طالب جميعهم من صعيد مصر مشيرا ان هناك كوادر شباب في الأكاديمية موضحا ان هذا شئ عظيم .

واشار مدبولي انه تفقد ايضا صالة ألعاب أسوان مشيرا الى انهم توافقوا مع وزير الشباب للانتهاء من هذه الصالة قريبا وخاصة ان العمل كأمر متوقف بها .

وحول محور كلابشة قال مدبولي انه من اهم محاور الدولة لانه يربط الشرق بالغرب كلفته تتجاوز ٨٠٠ مليون جنيه موضحا انه كان من الممكن ان تصل تكلفته ٢ مليار جنيه لولا ان بدانا بالعمل به منذ فترة .

وقال رئيس الوزراء ان مثل هذه المشرِّعات هامة لتنمية محافظات الصعيد مشيرا ان كان من المقرر ان يكون هناك كوبري كل ٥٠ كيلو ولكن طموحنا ان يكون هناك كوبري كل ٢٥ كيلو .

واضاف رئيس الوزراء انه سيتم وضع حجر الأساس لمحور دراو بأسوان خلال أسابيع

واشار انه سيستكمل جولاته اليوم بزيارة مستشفي الصداقة و مدينة أسوان الجديدة ، لافتا ان مثل هذه الزيارات هدفها التعرف على الصعوبات العوائق التي تواجهها المشروعات