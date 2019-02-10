أخبار مصر | "القانون الجنائي وإبداء الدفاع في قضايا المخدرات".. ندوة بنادي المحامين النهري بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القانون الجنائي وإبداء الدفاع في قضايا المخدرات".. ندوة بنادي المحامين النهري بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت، حركة محامي "شباب بلا قيود" عن تنظيمها ندوة قانونية، الخميس القادم، مدعومة بالكتب القانونية المجانية، يحاضر فيها الأستاذ عبد العزيز الشرقاوي، المحامي، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى السادسة مساءً، بنادي المحامين النهري في المعادي، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة.

وقالت الحركة في بيانها: "إن موضوع الندوة يدور حول فرع من فروع القانون ألا وهو القانون الجنائي للأستاذ القدير "الشرقاوي" الذي كثيرا ما عمل على زيادة وعينا الفكري، ليس من خلال كتبه فقط، بل من خلال الندوات القانونية التي يتفضل علينا بها ليروينا من بحر علمه، والغني عن التعريف".

وأوضح عبد العزيز الشرقاوي أنه سيقدم للحضور محاضرة عملية في كيفية إبداء الدفاع في قضايا المخدرات، والشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي أمام محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن المحامي يجب أن يكون قوي الكلمة، مرتب الوقائع، هادئًا، ظاهر المعنى، وأن يكون كلامه مفهوما، فأساس النجاح أن يرتب المحامي نفسه، وأن يشكل مقاله.

وأضاف الشرقاوي أن لكل جناية دفوعا محددة، فما يصلح لقضايا المخدارات لا يصلح للقتل أو الرشوة، ومن المقرر أن تتضمن الندوة بيان حالة التلبس، وشروط صدور إذن النيابة العامة، وأركانه، والإعفاء من العقاب للإبلاغ المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات.

ولفت إلى أنه عرض على المنسقين ثلاثة موضوعات للندوة، هي المخدرات، والقتل العمد، والرشوة، وتم ترجيح موضوع المخدرات لكثرة عرضها على الشباب، إذ إن القتل غالبا ما يوكل لكبار المحامين.

ومن المقرر أن يحضر الندوة كمال مهنى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، وعيسى أبو عيسى، عضو النقابة العامة، وحسن أبو عيسى أمين صندوق جنوب القاهرة، وعبير الجميل، رئيس لجنة المرأة بنقابة شمال الجيزة.