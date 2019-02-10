أخبار مصر | فرج عامر يشيد بخطاب السيسي أمام الاتحاد الأفريقي: يعلم بالأزمات التي تمر بها القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يشيد بخطاب السيسي أمام الاتحاد الأفريقي: يعلم بالأزمات التي تمر بها القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطاب الرئيس السيسي أمام، الاتحاد الأفريقي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى أن الرئيس أكد علمه الكامل بالأزمات التي تمر بها القارة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس اوضح خطته في التعامل مع أزمات المنطقة، وأبرزها التعاون المشترك وإيجاد آلية للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، بهدف تطوير أدوات وقُدرات الاتحاد الأفريقي ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية، مُشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تمر بظرف صعب، وتعصف بدولها نزعات التطرف وموجات الإرهاب، مؤكدا أن تنسيق العمل الأفريقي المشترك، سيساهم في تحسين ظروف القارة على مستويات الأمن والاقتصاد والتنمية.

ولفت المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول القارة الأفريقية، من ضمن أهداف الرئيس السيسي والدولة المصرية خلال رئاستها الاتحاد، بجانب تذليل المعوقات التي تواجه تعميق العمل الأفريقي المشترك.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، وعقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".

