أخبار مصر | "القصبي": كلمة "السيسي" بالاتحاد الأفريقي خارطة طريق للبناء والتعمير ونبذ الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي": كلمة "السيسي" بالاتحاد الأفريقي خارطة طريق للبناء والتعمير ونبذ الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال الدورة العادية 32 لقمة رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الإفريقي.

وقال القصبي، أن الكلمة تعد خارطة طريق للبناء والتعمير ونبذ الإرهاب والتطرف ومواجهة التحديات الأمنية وتحقيق التكامل الاقتصادي خلال فترة تولى القاهرة رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، وكذلك معالجة قضايا اللاجئين والنازحين ووضع حلول دائمة لمواجهتها وكذلك معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والتدخل لعلاج النزاعات والصراعات السياسية الداخلية والإقليمية باعتبار دور القاهرة هام ومحوري مع قيادة حكيمة قادرة على قيادة القارة الإفريقية، مضيفًا أن الرئيس السيسي تطرق إلى عدة نقاط هامة ومفصلية لإعادة قوة الاتحاد الإفريقي تتضمن رسالة للعالم أن الشراكة مع أفريقيا فرصة حقيقية لتحقيق المصالح المشتركة لنا ولهم لأننا نكمل بعض، مُشيرًا إلى معالجة مشكلات القارة من جذورها بداية لنهضة الاتحاد الافريقى مع تطوير أدوات وقدرات الاتحاد من خلال هيكلته وتوفير كافة أوجه الدعم له، موضحا أن الرئيس السيسي ينظر للجميع المرأة الافريقية ومالها من دور محورى فى قيادة الشعوب وكذلك الشباب الافريقى والذى يمثل قطاع عريض من تعداد القارة وهو قلب القارة النابض وسواعده لتحقيق نهضته وبناؤه.

وثمن رئيس ائتلاف دعم مصر، إطلاق النسخة الاولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا خلال هذا العام ليكون منصة اقليمية وقارية تبرز دور القاهرة الام فى احتضان قادة السياسة والرأى والفكر وصناع السلام وشركاء التنمية لبحث أفاق التعاون بطريقة مستدامة لتحقيق الرخاء والتنمية لشعوب القارة.

وانطلقت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقي اليوم الأحد، ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقي، وعقدت جلسة مُغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية استعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندي بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي.

وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وأكد أن انتشار النزاعات ووحشية الإرهاب وتغير المناخ كلها عوامل تتسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، مضيفا أنه من الضروري تكثيف التعاون بما يسهم في ضمان التصدي لظاهرة التغير المناخي.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا، قائلا: "يجب أن نعمل سويا على إزالة العقبات التي تواجه تصدينا للتحديات الأفريقية"، وأضاف: "ليس أمامنا بديل سوى قبول التحدي لتحقيق الأفضل لشعوبنا من خلال العمل المشترك".

وأكد الرئيس، أنه يجب طي صفحة النزاعات والصراعات في أفريقيا، وأضاف أن الوحدة الأفريقية يمكن أن تدفع القارة لمواجهة كل التحديات، وقال:" نتطلع لتفعيل أنشطة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا".

