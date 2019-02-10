انت الان تتابع 4 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لمقعد «نقيب الصحفيين» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تقدم 4 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها مارس المقبل، وهم: «الكاتب الصحفي رفعت رشاد، وسيد الإسكندراني، وأحمد الشامي، وعبد النبي عبد الستار»، حتى الآن، بينما تقدم محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، وذلك على عضوية المجلس، كما تقدم بأوراق ترشحه لعضوية المجلس كلا من: «صديق العيسوي، وجدى رزق، وبهاء مباشر، وهشام يونس، ومحمد يوسف، وياسر السيد، وتامر هنداوي، وعمرو الكاشف، ودعاء النجار».

وكانت نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح اليوم الأحد، في تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الخميس المقبل الموافق 14 فبراير الجاري. ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى