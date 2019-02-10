4 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لمقعد «نقيب الصحفيين»

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تقدم 4 مرشحين على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر إجراؤها مارس المقبل، وهم: «الكاتب الصحفي رفعت رشاد، وسيد الإسكندراني، وأحمد الشامي، وعبد النبي عبد الستار»، حتى الآن، بينما تقدم محمد شبانة أمين الصندوق بنقابة الصحفيين بأوراق ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، وذلك على عضوية المجلس، كما تقدم بأوراق ترشحه لعضوية المجلس كلا من: «صديق العيسوي، وجدى رزق، وبهاء مباشر، وهشام يونس، ومحمد يوسف، وياسر السيد، وتامر هنداوي، وعمرو الكاشف، ودعاء النجار».
وكانت نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح اليوم الأحد، في تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الخميس المقبل الموافق 14 فبراير الجاري. ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى
وكانت نقابة الصحفيين، قد بدأت صباح اليوم الأحد، في تلقي طلبات الترشح في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها مارس المقبل، على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، حيث يستمر فتح باب الترشح حتى الخميس المقبل الموافق 14 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن تبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالطابق الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات يوم 1 مارس المقبل، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانونى للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
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