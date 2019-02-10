شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عامل ونجار مسلح متهمين بقتل سائق توك توك في الخانكة لسرقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض مقتل سائق توك توك وسرقة المركبة الخاصة به وإلقاء جثته في الرشاح، حيث تبين أن وراء الواقعة شخصين استدرجاه وقام بقتله والتخلص من الجثة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بورود معلومات بقيام كلًا من «أحمد. ك. ف- 22 سنة – عامل»، و«صقر. خ. ك- 21 سنة- نجار مسلح» مقيمان عرب العيايدة دائرة المركز، بإخفاء وتخزين مركبة توك توك من متحصلات واقعة سرقة بالإكراه، بمكان ملحق بمحل إقامة الأول، وشروعهما في تغيير معالمها، أخطر اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث الجنائية.

وتمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي في الخانكة، وبحوزتهما التوك توك، وبمواجهتهما اعترفا باستيقاف سائق «التوك توك» بزعم توصيلهما من أمام القرية سكنهما إلى مزرعة الجبل الأصفر بدائرة المركز، وحال سيرهما قاما بخنقه فأوديا بحياته، وألقيا جثته بإحدى الترع خلف محطة الصرف الصحي بمزرعة الجبل الأصفر بناحية القلج دائرة المركز واستوليا على مركبة «التوك توك» وهربا.

وأرشدا عن الجثة، وتبين أنها لـ«محمد.م.ر- 25 سنة – سائق»، موثوق القدمين واليدين، حيث كانا قد القيا الجثة في رشاح قرية عرب العياديدة دائرة المركز، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.