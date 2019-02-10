شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي تزور دار الهداية للرعاية وتتحدث مع النزلاء عن مدى رضاهم عن الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زارت غادة والي، دار الهدايا للرعاية الاجتماعية، بالإسكندرية، وذلك ضمن جولتها المفاجئة بالمدينة، واستمعت والي لشرح من مسؤولي الدار عن الدار ومراحل تطويرها والمباني قبل وبعد التطوير، حيث بدأت أعمال التطوير منذ العام الماضي. وتم إسناد الدار إلى جمعية أعمال مطلع العام الماضي لتقوم بعملية التطوير، وتضمنت أعمال التطوير تطويرا للمبانى وصيانتها وتجديد وصيانة كافة المباني بقيمة 3 ملايين جنيه تم التبرع بها من جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وتوفير مليون جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية للدار.

وتسع الدار- التي تنقسم إلى جزأين رجالا وسيدات- إلى ١٥٠ شخصا ويقيم بها حاليا ١٣٥. وتجولت والي داخل دار الرجال وتحدثت مع النزلاء ومدى رضاهم عن الإقامة في الدار ورأيهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما تجولت أيضا داخل دار السيدات وتحدثت معهن عن آرائهن ومدى رضائهن عن الخدمة المقدمة لهن. وأوصت «والي» بنقل من لديهم أي نوع إعاقة إلى دور خاصة بالإعاقات المختلفة، والتي تشرف عليها الوزارة، وتوفير الإتاحة لكبار السن داخل الحمامات والممرات بالدار، وحسن معاملة النزلاء.

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