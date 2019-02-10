شكرا لقرائتكم خبر عن «بعد طردهما من الشغل».. عاطلان يشرعان في قتل نسيبهما بالقناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت قوات الأمن بالقليوبية القبض على عاطلين شرعا في قتل نسيبهما بدائرة مركز شبين القناطر، لاعتقادهما بأنه السبب في فصلهما من العمل.

البداية كانت بتلقي اللواء رضا طبيلة، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شبين القناطر مفاده تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول «محمد.س.ي- 28 سنة- عامل نظافة»، مصابا بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص وسؤال المجني عليه اتهم كلا من زوج شقيقته «محمد.ر.ع»، 30 سنة، عاطل، وشقيقه «أحمد.ر.ع»، 25 سنة، بالتعدي عليه بالضرب حال خروجه من عمله وقيام الأول بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» محدثًا إصابته المشار إليها، وذلك بسبب اعتقادهما أنه السبب في فصلهما من العمل بالشركة محل عمله.

وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم وجرى التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2946 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2019م وجارٍ العرض على النيابة العامة.