شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين محافظة مطروح وهيئة التصنيع لتنفيذ عدة مشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع برتوكول تعاون بين محافظة مطروح والهيئة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، نظرا لما تتميز به الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات عالية وقدرة على تنفيذ الأعمال التي توكل إليها بالجودة العالية في التوقيتات المحددة.

وبحسب بيان، وقع البرتوكول ممثلا عن محافظة مطروح المهندس أحمد على مصطفى، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ومن جانب الهيئة العربية للتصنيع، المهندس محمد أحمد مرسي، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

ويتضمن بروتوكول التعاون بناء على رغبة محافظة مطروح بأن تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الهندسية بالمحافظة ذات التقنيات الهندسية الخاصة بالمشروعات بجودة عالية وبهدف الإسراع بخطوات التنمية بالمحافظة، وبما يعود على أهالي المحافظة خاصة مع الاستعداد المبكر لموسم الصيف السياحي بالمحافظة.