شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة انتخابات الصحفيين: ٢٨ مرشحًا في اليوم الأول بينهم ٥ على مقعد النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، إنه ترشح على مقعد النقيب ٥ زملاء، هم حسب الترتيب الأبجدي أحمد الشامي، الجمهورية، وعبدالنبي الستار، جريدة الغد، ورفعت رشاد، أخبار اليوم، وسيد الإسكندراني، جريدة الجمهورية، وضياء رشوان، الأهرام.

وأضاف «عبدالرحيم» في المؤتمر الختامي لليوم الأول، أنه ترشح على مقاعد العضوية ٢٣ عضوا، هم أحمد الشامي، الجمهورية، والعارف بالله طلعت، أخبار اليوم، وأميرة العادلي، الأهرام، وإيمان عوف، المال، وإيهاب قمورة، الأهرام، وبهاء مباشر، الأهرام، وتامر هنداوي، الكرامة، وحازم حسني، أخبار اليوم، ودعاء النجار، الجمهورية، وريمون فرانسيس، صحفي حر، وسيد بدري، الديار، وصديق العيسوي، التحرير، وعمرو الكاشف، وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفاطمة مصطفى، أخبار اليوم، ومحسن هاشم الجيل، ومحمد الأصمعي، أخبار اليوم، ومحمد شبانة، الأهرام، ومحمد يحيى يوسف، أخبار اليوم، ومحمد يوسف، الدستور، وهشام يونس، الأهرام، وهيثم النويهي، أخبار اليوم، ووجدي رزق، الأهرام، وياسر السجان، الوطني اليوم.

وتابع أن تلقي طلبات الترشح على منصب النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة مستمر حتى الخميس المقبل، من الساعة العاشرة صباحا، ويستمر حتى الثالثة عصرًا بمقر النقابة ولمدة 5 أيام، عدا اليوم الأخير تنتهي في تمام الثانية عشرة ظهرا، موضحا أن اللجنة انتهت من إعداد بطاقات الترشح لمنصب النقيب وعضوية المجلس.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للانتخابات إلى أن الكشوف الأولية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس ستعلن الخميس المقبل، وذلك فور الانتهاء من إغلاق باب الترشح فيما تبدأ اللجنة تلقي طلبات الطعون والتنازلات اعتبارا من يوم الجمعة 15 فبراير وحتى الثلاثاء 14 فبراير، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة ظهرا عدا اليوم الأخير ينتهي في تمام الثانية عشرة ظهرا، تعلن بعدها الكشوف النهائية للمرشحين.

وأكد جمال عبدالرحيم أنه طبقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية للنقابة، فإنه يشترط على من يرشح نفسه لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أن يكون عضوا بجدول المشتغلين وأن يكون قد مضى على قيده في الجداول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب، و3 سنوات على الأقل بالنسبة لعضو مجلس النقابة.

وأضاف: «تتضمن شروط الترشح عدم صدور أحكام تأديبية ضد المرشح خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجوز الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة معا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين، على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما ولا يعتبر ترشيح عضو أو مجموعة أعضاء لغيرهم صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لإغلاق باب الترشيح، وأن يكون المرشح مسددا لاشتراك النقابة لعام 2018».