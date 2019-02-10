شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في وفاة طالب سقط من الطابق السابع بعقار شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه، الأحد، بإجراء تحقيقات موسعة في حادث وفاة طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا سقط من شرفة منزله في الواحدة والنصف صباح الأحد، وذلك في ظروف غامضة. البداية كانت ببلاغ تلقاه اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، يفيد بوجود جثة شاب بالطريق العام أمام أحد العقارات بشارع مسجد المندرة.

وعلى الفور توجه ضباط مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة «م»، 20 سنة، طالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، مسجاة على أرضية الشارع ومصابة بكسور وجروح، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وباستدعاء أهلية المتوفى قررت كل من والدته وشقيقته عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن المتوفى كان يقف في شرفة الشقة سكنهم، فاختل توازنه وسقط إلى الشارع ولم يتهما أحدا بالتسبب في الحادث.

وقرر المحامي العام لنيابات المنتزه تشريح جثة المتوفى وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه واستعجال تقرير الصفة التشريحية للمتوفى للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.